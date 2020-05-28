Франция запретила лечение COVID-19 с помощью гидроксихлорохина

Во Франции отменено действие приказа, который позволял использовать гидроксихлорохин у пациентов с COVID-19, препарат использовался в больницах для лечения тяжелой формы заболевания.

Правительство Франции 27 мая отменило приказ, позволяющий назначать гидроксихлорохин для лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19, пишет medvestnik.ru со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, применение гидроксихлорохина в исключительных случаях разрешили во Франции с конца марта. Необходимым условием было назначение препарата госпитализированных пациентам.

Двумя днями ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что из соображений безопасности было приостановлено исследование этого препарата у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Маштабное исследование Гарвардской медицинской школы, результаты которого появились не так давно, не только не подтвердило пользу гидроксихлорохина при лечении COVID-19, но и констатировало увеличение смертности в стационаре и частоты аритмий у принимавших его пациентов.

Также регуляторы в ЕС приступили к пересмотру данных по безопасности гидроксихлорохина из-за сообщений о психоневрологических нарушениях у пациентов с COVID-19 из Испании.

Анастасия Теслина

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