Франция запретила лечение COVID-19 с помощью гидроксихлорохина

Во Франции отменено действие приказа, который позволял использовать гидроксихлорохин у пациентов с COVID-19, препарат использовался в больницах для лечения тяжелой формы заболевания.
Правительство Франции 27 мая отменило приказ, позволяющий назначать гидроксихлорохин для лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19, пишет medvestnik.ru со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, применение гидроксихлорохина в исключительных случаях разрешили во Франции с конца марта. Необходимым условием было назначение препарата госпитализированных пациентам.
Двумя днями ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что из соображений безопасности было приостановлено исследование этого препарата у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Маштабное исследование Гарвардской медицинской школы, результаты которого появились не так давно, не только не подтвердило пользу гидроксихлорохина при лечении COVID-19, но и констатировало увеличение смертности в стационаре и частоты аритмий у принимавших его пациентов.
Также регуляторы в ЕС приступили к пересмотру данных по безопасности гидроксихлорохина из-за сообщений о психоневрологических нарушениях у пациентов с COVID-19 из Испании.
Анастасия Теслина
pharmvestnik