Количество аптечных сделок резко сократилось в I квартале 2020 года

Первый квартал 2020 года стал для бизнеса проверкой на прочность: аптеки оптимизируют свои затраты, адаптируясь к ситуации. Количество сделок в аптечном сегменте за этот период резко сократилось, при этом планы по развитию бизнеса пересматривают даже лидеры рынка.

В первом квартале 2020 года в аптечном сегменте наблюдается тенденция на снижение — особенно это касается аптечных сделок, подсчитала аналитическая компания AlphaRM совместно с «ФВ». Количество приобретенных за первый квартал аптечных точек почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В I квартале 2020 года порог по приобретению не менее 10 точек преодолели только четыре аптечные сети. За аналогичный период в 2019 году таких покупателей было 10. Темп сбавили даже крупные компании, например аптечная сеть «Магнит», которая в 2019 году буквально покоряла регионы, а в текущем году снизила свою активность.

Список сделок, зафиксированных AlphaRM за период с января по март 2019 и 2020 годов, вы можете увидеть в материале Бизнес в режиме энергосбережения.

Руслан Мавлиханов

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