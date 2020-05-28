Менее половины положительных тестов на антитела к коронавирусу могут быть достоверными

Центры по контролю и профилактике заболеваний США признали невозможность достоверно определить, был ли человек инфицирован коронавирусом с помощью тестов на антитела. При некоторых обстоятельствах менее половины из тех, у кого зарегистрирован положительный результат, могут действительно иметь антитела, считает агентство.

В обновленных рекомендациях по тестированию на антитела к COVID-19 Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечают, что эти тесты часто могут быть неточными, особенно в популяциях, где малая распространенность COVID-19.

В популяции, где распространенность заболевания на уровне 5% и используются тесты с чувствительностью в 90% и специфичностью 95%, прогностичность положительного результата составит всего 49%, приводят пример CDC. Другими словами, менее половины из тех, у кого обнаружен положительный результат на антитела, действительно их имеют в данных условиях.

По этой причине CDC не рекомендовали использовать серологические тесты для принятия решений по поводу учебных заведений, возвращения граждан на рабочие места, а также определения иммунного статуса человека. Даже после положительного результата на антитела к коронавирусу необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Для того, чтобы улучшить прогностичность тестов, CDC предлагают использовать тесты с высокой специфичностью (99,5% и более), делать повторные тесты и сфокусироваться на проверке людей, у которых велика вероятность действительно иметь антитела (например, после COVID-19-подобного заболевания).

Анастасия Теслина

pharmvestnik