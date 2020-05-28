ФРП одобрил займы для 26 проектов по противоэпидемической программе на сумму 7 млрд рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил еще 26 проектов по выпуску продукции, необходимой для борьбы с эпидемией COVID-19. Ранее организация выдала займы на общую сумму более 16,3 млрд руб. на реализацию 53 противоэпидемических проектов.

Общая сумма займов по новым 26 проектам составит 7 млрд руб., рассказал «ФВ» директор Фонда развития промышленности Роман Петруца. По его словам, благодаря тем средствам, которые уже выданы, многие предприятия начали выпуск и нарастили объемы производства востребованной сейчас продукции: экспресс-тестов для выявления коронавируса, аппаратов ИВЛ, антисептиков, медицинских масок, средств индивидуальной защиты, противовирусных лекарственных препаратов, тепловизоров и другой продукции.

Новую программу «Противодействие эпидемическим заболеваниям» ФРП запустил в конце марта. Для финансирования проектов по новой программе правительство выделило фонду 10 млрд руб. Размер займа может составлять от 50 до 500 млн руб. под 1% годовых сроком до двух лет. В первый год заемщик освобожден от уплаты основного долга.

«С конца марта работа Фонда развития промышленности переориентирована на максимальную поддержку производителей продукции, направленной на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Было принято решение направить все поступающие в ФРП проценты и другие платежи по ранее выданным займам на финансирование противоэпидемических проектов в приоритетном порядке», – рассказал Петруца.

По его совам, с учетом высокого спроса на программу ФРП и эффективной работы по доведению средств до промышленных предприятий, правительство приняло решение дополнительно докапитализировать ФРП на 15 млрд руб.

Елена Калиновская

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