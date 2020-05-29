Глобальный сбор средств на препараты-кандидаты против COVID-19 превысил 10 млрд долл.

Всемирная кампания по финансированию препаратов против COVID-19 достигла важного рубежа в 10 млрд долл., заявила Европейская комиссия. Сбор средств проводится как для терапевтических средств, так и для вакцин.

Глобальная кампания по финансированию разработки вакцин и терапевтических средств против COVID-19 собрала 9,5 млрд евро (10,4 млрд долл. США), рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет Reuters.

«Это отличный результат, марафон по сбору средств GlobalResponse, возглавляемый Европейской комиссией, достиг первого важного рубежа», — написала она в своем Twitter.

Кампания, которую проигнорировали США, стартовала 4 мая и уже тогда собрала 8 млрд долл. от мировых лидеров и организаций, отметило издание.

Анастасия Теслина

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