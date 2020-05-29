«Сэлвим» расширяет производство препарата «Галавит®»

Компания «Сэлвим», производитель препарата «Галавит®» — иммуномодулятора, направленного на восстановление иммунного ответа организма, — сообщила о внедрении ряда мероприятий в рамках корпоративной и социальной ответственности.

Производитель информирует о том, что «действует согласно законодательству и инструкции по медицинскому применению и не позиционирует «Галавит®» для лечения коронавирусной инфекции среди конечных потребителей». Препарат разрешен к применению для профилактики и лечения острых респираторных инфекций, заболеваний дыхательных путей и лор-органов (в т.ч. часто рецидивирующих) бактериальной и вирусной этиологии (ОРВИ, грипп, бронхит, пневмония и др.).

«В рамках эпидемиологической ситуации повышенный спрос на «Галавит®» продиктован личным мнением и опытом врачей, использующих препарат в своей терапевтической деятельности в течение последних 20 лет», — заявили в компании.

Принимая во внимание возросшую финансовую и моральную нагрузку на пациентов, мы не меняли условий сотрудничества и поставок как с дистрибуторами, так и с аптечными сетями. Мы с непониманием относимся к росту цен на нашу продукцию в аптеках и настоятельно рекомендуем поддерживать их аптечным сетям на докризисном уровне. Рекомендованная компанией розничная цена на препарат «Галавит®» соотносится со средней розничной ценой в I кв. 2020 г. в России, по данным DSM Group, и составляет: таблетки № 10 — 334 руб., таблетки № 20 — 520 руб., суппозитории 100 мг — 1006 руб, инъекции 100 мг — 1179 руб. «Сэлвим» с недоумением и большой настороженностью воспринял поступившую из различных источников информацию о том, что некоторые аптечные сети не разрешают продавать «Галавит®» в таблетированной форме, несмотря на наличие, убирая его в карантинный список для последующей спекуляции.

В «Сэлвим» также сообщили о том, что в рамках благотворительных пожертвований препарат передан в ряд клиник, переоборудованных под лечение больных с коронавирусной инфекцией в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Республике Северная Осетия-Алания, в соответствии с потребностью данных стационаров и другие социальные учреждения.

«Мы прикладываем все усилия для обеспечения бесперебойного производства препарата «Галавит®» и наличия продукции в период пандемии коронавируса COVID-19», — подчеркивают в компании. На сегодня производственные мощности по таблетированной форме препарата полностью загружены. В месте с тем на момент публикации повышенный спрос на таблетки еще обеспечивается не в полной мере. В этой связи производство переведено на круглосуточный график и планируется поставка дополнительной линии для изготовления таблетированной формы. Производство «функционирует с соблюдением всех правил GMP, а закупка дополнительного оборудования осуществляется путем реинвестирования собственной выручки».

Производитель также информирует о календаре своей исследовательской деятельности. Медицинский и регуляторный отдел «Сэлвим» планируют проведение двух исследований, по профилактике и изучению эффективности и безопасности Галавит® у пациентов с COVID-19.

На правах рекламы

pharmvestnik