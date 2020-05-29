На заседании РАФМ эксперты обсудят новые подходы к продвижению лекарств

3 июня 2020 года состоится открытое онлайн-заседание РАФМ по теме: «Структура и компоненты мультиканальных коммуникаций в системе продвижения лекарственных средств: как вписаться в новые реалии». Время проведения: с 13.00 до 15.30.

Программа:

1. «Изменения в структуре коммуникаций с врачами: опыт России и других стран в период пандемии. Моделирование новых подходов в посткоронавирусном периоде» — Олег Фельдман, руководитель сервисной линии Healthcare компании Ipsos, сопредседатель Координационного совета РАФМ.

2. «От мульти- к омниканальному маркетингу. Как меняется структура коммуникаций и оценка KPI в период и после самоизоляции» — Денис Вязников, генеральный директор КА «Эр Экс Код», член РАФМ.

3. «Изменение маркетинговой бизнес-модели фармкомпании в условиях ограничения полевых коммуникаций» — Сергей Соколовский, Solution Sales Senior Leader компании IQVIA.

4. «Различные платформы и т.д., заменяющие или трансформирующие традиционные каналы передачи информации» — Герман Иноземцев, генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», сопредседатель Координационного совета РАФМ.

В дискуссии принимают участие:

Дмитрий Зенков, директор департамента коммерческой эффективности, Sandoz;

Марат Дзусов, менеджер по экспертному маркетингу, компания GlaxoSmithKline;

Илья Куприянов, «Доктор на работе».

Ведут заседание:

Олег Фельдман, руководитель сервисной линии Healthcare компании Ipsos, сопредседатель Координационного совета РАФМ;

Герман Иноземцев, генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», сопредседатель Координационного совета РАФМ.

Как принять участие:

Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив форму (Имя, Фамилия, Почта) и нажать кнопку Register на странице по ссылке

При регистрации автоматически создается индивидуальная ссылка на вебинар, которую нужно использовать для подключения в день проведения мероприятия.

Организаторы рекомендуют использовать наушники и по возможности – гарнитуру с микрофоном.

pharmvestnik