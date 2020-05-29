В ЕАЭС утверждено регулирование обращения диагностических средств ветеринарного назначения

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила Правила регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории ЕАЭС. Распоряжение №63 опубликовано на правовом портале ЕАЭС docs.eaeunion.org 25 мая 2020 года. Документ вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

До 1 января 2026 года должны быть внесены соответствующие изменения в Единые ветеринарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю, утвержденные Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года №317.

Согласно документу, введено понятие «средство» – диагностическое средство ветеринарного назначения, не вступающее в непосредственный контакт с животными, представляющее собой вещество или комбинацию веществ и используемое in vitro для выявления патогенов и ксенобиотиков в организме животного, а также для оценки иммунобиологического и физиологического состояния организма животного.

Правила приняты для обеспечения функционирования рынка диагностических средств ветеринарного назначения в рамках Союза, а именно реализации единых подходов к регистрации, обеспечения единства обязательных требований к качеству и эффективности, принятия мер, необходимых для защиты потребителя от использования недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных диагностических средств ветеринарного назначения.

Отмечается, что на таможенной территории Союза запрещаются производство и реализация незарегистрированных средств; средств, содержащих живые патогены, а также фальсифицированных и контрафактных средств.

Не допускается проведение повторной регистрации в гсоударствах-членах средств, зарегистрированных в рамках Союза в соответствии с данными Правилами.

gmpnews