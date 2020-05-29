Займ ФРП позволит «Эвтексу» запустить производство современных медизделий

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 6 займов, одним из которых стал проект предприятия «Эвтекс» из Ивановской области. Проект одобрен по программе «Проекты развития».

С привлечением займа компания намерена запустить производство современных медицинских изделий из нетканого материала для операционных нужд: стерильные салфетки и операционные наборы. В том числе к выпуску запланированы наборы для диализа (готовые комплекты перевязочного материала и других изделий, необходимых для подключения и отключения пациента к аппарату «искусственная почка»), наборы для перевязки и снятия швов, обработки ран и ожогов, подключения катетеров.

Отмечается, что салфетки нового поколения хорошо впитывают влагу, прочны на разрыв, воздухопроницаемы, а также хорошо моделируются на ране, препятствуют проникновению микроорганизмов и защищают от загрязнений.

Хирургические наборы представляют собой различные стерильные перевязочные материалы, дополненные хирургическими инструментами. Они могут использоваться в условиях медицинских стационаров, а также в полевых и бытовых условиях.

Общий бюджет проекта составляет 54 млн рублей, из которых 16,2 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 6,9 млн рублей – в виде займа от Регионального Фонда развития промышленности Ивановской области.

После запуска производства предприятие будет выпускать 4,8 млн упаковок продукции в год.

gmpnews