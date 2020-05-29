Эксперт: 2020 год будет трудным для химико-фармацевтической промышленности

Об этом говорят в немецкой химической ассоциации VCI (Verband der Chemischen Industrie e.V.). Участники ассоциации ожидают в 2020 году снижения производства и доходов в химическом и фармацевтическом секторах. Причиной названы сокращение заказов и нарушение цепочек поставок из-за пандемии коронавируса.

Кристиан Куллманн (Christian Kullmann), президент VCI – ассоциации, представляющей химические и фармацевтические компании, работающие в Германии, сказал:

2020 ГОД БУДЕТ ТРУДНЫМ ДЛЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ КОМПАНИИ БУДУТ СИЛЬНО ОЩУЩАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСНОГО КРИЗИСА. 75% ЧЛЕНОВ VCI ОЖИДАЮТ СНИЖЕНИЯ ПРОДАЖ В ЕВРОПЕ. ПОЭТОМУ НЕ ТОЛЬКО НАША ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НО И ВСЯ НЕМЕЦКАЯ ЭКОНОМИКА СРОЧНО НУЖДАЮТСЯ В ПРОГРАММЕ ИНВЕСТИЦИЙ И РОСТА, А НЕ В НОВОМ БРЕМЕНИ. КРОМЕ ТОГО, НАМ НУЖНЫ ПОДЛИННЫЕ И ЦЕЛОСТНЫЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, А НЕ ПРОЕКТЫ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ.

Пока, в первые три месяца 2020 года, сектор не ощутил полного воздействия пандемии. Именно об этом свидетельствует опубликованный 27 мая отчет ассоциации за первый квартал 2020 года, так рост производства химической продукции Германии составил 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Обозначен незначительный рост цен на химические продукты на 0,2%.

Производство и продажи в третьей по величине отрасли Германии выросли, причем связано это именно с высоким спросом на фармацевтические препараты, различные гигиенические средства и упаковочные материалы. Тем не менее, как показывает опрос членов VCI, ожидается серьезная рецессия. Сокращение заказов, нарушение цепочек поставок и отсутствие транспортных мощностей создают проблемы для компаний.

В январе и феврале 2020 года кризис начал проявляться в отношении бизнеса с Азией, в частности из-за закрытия Китая. Начиная с марта, из-за пандемии замедлился экономический рост и спрос на химические вещества во всем мире. Многие направления европейской экономики просто зашли в тупик, заключили в ассоциации.

gmpnews