Леронлимаб показывает высокую эффективность при лечении COVID-19

Препарат леронлимаб (leronlimab) от американской компании CytoDyn, специализирующейся на разработке терапии моноклональными антителами, является многообещающим кандидатом для лечения COVID-19. Эксперты аналитической компании GlobalData прогнозируют, что его пиковые продажи могут составить 747 млн долларов в 2026 году, что выводит его на второе место после ремдесивира (remdesivir) от компании Gilead Sciences.

Леронлимаб является гуманизированным моноклональным антителом IgG4, которое блокирует клеточный рецептор CCR5, играющий крайне важную роль при ВИЧ-инфекции, росте опухолей (формировании метастаз) и других заболеваниях, включая неалкогольный стеатогепатит. Первоначально препарат был разработан для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Леронлимаб имеет статус ускоренного рассмотрения FDA («Fast Track») в составе комбинированной антиретровирусной терапии для пациентов с ВИЧ и терапии метастатического тройного негативного рака молочной железы.

По сообщению GlobalData, леронлимаб отстает в оценке от ремдесивира, поскольку препарат от Gilead уже имеет разрешение FDA на экстренное использование в чрезвычайных ситуациях в США, в Японии препарат одобрен для лечения COVID-19 под торговым наименованием Veklury® и что ещё не мало важно, ремдесивир разрабатывается одной из десяти ведущих биотехнологических компаний США – Gilead, являющейся лидером рынка противовирусных препаратов.

Ситуацию прокомментировала Джоанна Свансон (Johanna Swanson), продуктовый менеджер GlobalData:

«В настоящее время леронлимаб находится в III фазе клинических испытаний, что делает его одним из ведущих препаратов на стадии исследований в отношении COVID-19. Леронлимаб исследуется в двух клинических испытаниях. В одном 75 участников, в другом – 390.

Небольшое обсервационное исследование недавно показало, что леронлимаб может снизить вирусную нагрузку и помочь восстановить иммунную систему пациентов с COVID-19. По данным IncellDx, у пациентов в критическом состоянии наблюдалось резкое восстановление иммунитета и экстубация в течение семи дней после лечения.

Хотя эти результаты многообещающие, но они основаны на небольшой выборке, всего из десяти пациентов. Для подтверждения этих данных необходимо провести более крупные плацебо-контролируемые клинические исследования.

Леронлимаб в настоящее время проходит два клинических испытания, основанные на способности препарата смягчать цитокиновый шторм».

Напомним, что 18 мая компания CytoDyn объявила, что намерена представить в FDA протокол испытаний фазы III для проверки дизайна исследования, которое заключается в сравнении эффективности леронлимаба и ремдесивира, а также в сочетании с ремдесивиром.

CytoDyn уже получила гарантию от производителя, что в этом году будет доступно более 1 миллиона флаконов, с последующим увеличением производства до 2-3 миллионов флаконов препарата.

gmpnews