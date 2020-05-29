Таиланд будет производить вакцину против COVID-19 для Юго-Восточной Азии

Исследователи подчеркивают, что в случае успеха вакцина станет доступна в странах региона. По их мнению, это поможет предотвратить глобальный дефицит вакцин против COVID-19.
На прошлой неделе Правительство Таиланда объявило о планах создать готовую к применению вакцину против SARS-CoV-2 в следующем году, сообщает South China Morning Post. Ученые из Чулалонгкорнского университета успешно испытали вакцину на мышах и приступили к экспериментам на приматах.
Руководитель исследовательской группы Кият Руксрунгтхам подчеркнул, что целью разработки вакцины является не зарабатывание денег, а обеспечение ее доступности.
Тайские ученые заключили ряд партнерских соглашений с коллегами и биотехнологическими компаниями из Северной Америки. Промышленное производство вакцины будет осуществляться в Таиланде. Продаваться готовая вакцина будет по цене, приемлемой как в Таиланде, так и в соседних странах, в т.ч. Индонезии, Малайзии, Лаосе, Вьетнаме и Мьянме.
По последним данным, в Таиланде зарегистрировано более 3 тыс. случаев заболевания COVID-19, скончались 57 человек.
Илья Дугин
pharmvestnik