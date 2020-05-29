Минздрав рекомендовал продолжить назначение гидроксихлорохина при COVID-19

В России в период пандемии COVID-19 не выявлено летальных исходов, связанных с нарушением ритма у пациентов на фоне приема гидроксихлорохина, утверждает Минздрав. Исследования указывают на обоснованность его применения у определенных групп пациентов с COVID-19 в низких дозах, которые в меньшей степени связаны с нарушениями сердечного ритма.

В шестой версии временных методических рекомендациий по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции (COVID-19), которые утверждены Минздравом 28 апреля, содержатся указания по контролю сердечного ритма у получающих гидроксихлорохин пациентов, недопущению его приема при высоком риске развития аритмий. Препарат присутствует как в схемах лечения, так и профилактики. В седьмую версию документа будут включены дополнительные рекомендации по использованию гидроксихлорохина индивидуально для конкретного пациента.

Как сообщал портал medvestnik.ru со ссылкой на Reuters, регуляторы Франции, Италии и Бельгии выступили с решением применять гидроксихлорохин для лечения COVID-19 исключительно в рамках клинических испытаний. Действия агентств последовали за решением ВОЗ приостановить испытание в группе гидроксихлорохина в составе исследования SOLIDARITY из соображений безопасности. Сейчас эксперты ВОЗ пересматривают данные о безопасности препарата, результаты этой проверки ожидаются к середине июня.

Другое масштабное исследование гидроксихлорохина под началом Оксфордского университета также приостановлено спустя всего неделю после начала, сообщило Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения Великобритании (MHRA). В нем должны были принять участие свыше 40 тыс. работников здравоохранения, контактирующих с подозреваемыми и подтвержденными случаями COVID-19.

Анастасия Теслина

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