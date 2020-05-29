Ни одной аптеке пока не отказано в получении разрешения на дистанционную торговлю

Росздравнадзор начал активно выдавать разрешения на дистанционную торговлю лекарствами. Сегодня их получили уже 5 аптек, еще 18 заявок находятся на рассмотрении.

Крупные аптечные сети начали выходить на рынок дистанционной торговли. Как рассказал «ФВ» генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой, его сеть уже подала заявки по всем регионам присутствия. Сейчас аптека оперирует в 10 регионах РФ.

Начать доставку лекарств также планирует сеть аптек «36,6-Здоровье» (Тверь). В планах организации использование комбинированной схемы доставки — как с помощью собственной курьерской службы, так и с курьерами сторонних организаций. «У нас все бизнес-процессы отработаны. Где-то экономически целесообразнее доставлять своими силами, а где-то через партнеров», — рассказал директор по развитию сети аптек «36,6-Здоровье» Акоп Варпетян на конференции Digital Pharma.

Запросы в Росздравнадзор на получение разрешения подавались на все бренды сети «Ригла» — фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!» и дискаунтеры «Живика», рассказал «ФВ» генеральный директор аптечной сети Александр Филиппов. «У каждого из них есть свой сайт и мобильное приложение — приложение «Живики» будет представлено пользователям в ближайшее время», — отметил он.

Аптечная сеть «Фармленд» также заинтересована в дистанционной торговле лекарствами, но пока только в домашнем регионе — Башкортостане. В ближайшее время сеть планирует подать заявку, а после отладки внутренних механизмов подключит и другие регионы присутствия, рассказали представители сети «ФВ».

Выдавая разрешения, Росздравнадзор опирается на административный регламент — документ, в котором закреплен порядок их выдачи. Согласно ему разрешения на дистанционную торговлю лекарствами будут выдаваться в течение 5 дней, а отказ — в течение трех.

Документ создан на основе вышедших правил о дистанционной торговле, в том числе требованиях о наличии фармлицензии в течение 1 года и наличии не менее 10 мест осуществления фармдеятельности в РФ.

Как пояснила «ФВ» исполнительный директор «Союзфарма» Мария Литвинова, сформирован весь пакет документов, необходимых для выдачи разрешений. Административный регламент — всего лишь внутренний документ Росздравнадзора.

Аптекам необходимо подавать заявления на официальном сайте ведомства. В «ФВ» поступило сообщение от удмуртской аптеки, которой местный Росздравнадзор отказал в получении разрешения, сославшись на отсутствие утвержденного регламента. Однако самого обращения, как выяснил «ФВ», в базе федеральной службы не оказалось. Поэтому эксперты еще раз напоминают: аптекам необходимо подавать заявления на официальном сайте Росздравнадзора.

«Росздравнадзор принимает заявления от аптек и аптечных сетей в электронном виде. Список необходимых документов размещен на сайте. На сегодняшний день заявления поступили из 18 субъектов РФ, выдано 5 разрешений, остальные находятся на рассмотрении. Отказов не было», — рассказали «ФВ» в ведомстве.

Руслан Мавлиханов

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