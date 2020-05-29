Аптеки не планируют больших инвестиций в e-commerce

Аптеки не планируют конкурировать с маркетплейсами в сфере дистанционной торговле лекарствами – у последних слишком много преимуществ. Об этом представители бизнеса заявили в рамках конференции Digital Pharma.

Конкуренция с маркетплейсами началась еще до принятия закона о дистанционной торговле – они всегда целились в фарму, уверен директор по развитию сети аптек «36, 6-Здоровье» Акоп Варпетян. «Мы, как региональная структура, не планируем больших инвестиций в e-com и будем работать с партнерскими сервисами, агрегаторами и маркетплейсами», – рассказал он в ходе мероприятия.

По словам Варпетяна, конкурировать с маркетплейсами неинтересно и экономически нецелесообразно. «Мы будем отдавать ту долю доходности, которую могли бы иметь самостоятельно. Но, к сожалению, самостоятельно невозможно – сколько бы денег у тебя ни было в фарме, ты не сможешь конкурировать с Яндекс и Google, если они захотят переключить на себя все таргеты. А так и будет», – резюмирует он.

Подробнее о преимуществах маркетплейсов в дистанционной торговле лекарствами рассказал операционный директор Brandquad Даниил Матвеев. Он агитировал аптечные сети искать новые каналы торговли – в первую очередь маркетплейсы. «В чем прелесть размещения своих товаров для розничной аптечной сети на крупном маркетплейсе? Очень просто – покрытие, логистика, аудитория», – заявил Матвеев.

«Если говорить о покрытии, несмотря на топы-продаж Apteka.ru, она все равно представлена в меньшем количестве населенных пунктов, чем Ozon. Это значит, что где-то в пределах нашей необъятной страны есть люди, которым могут доставляться ваши лекарственные средства», – обратился Матвеев к участникам конференции.

«Опять-таки, логистика – как правило, крупные маркетплейсы предоставляют полную инфраструктуру от фулфилмента до логистики, вам не придется торговаться по ставкам, чтобы снизить стоимость одного заказа на авиаперевозку, это все берет на себя маркетплейс. И конечно же аудитория – возможно, не все знают про какие-то флагманские аптечные сети, но Ozon, Widberries и Яндекс точно у всех на слуху», – резюмирует эксперт.

Но, как уже писал «ФВ», принятый закон не учитывает возможности развития для маркетплейсов в сфере онлайн-продажи лекарств. Сейчас представители интернет-ритейла активно обсуждают внесение дополнений в существующие правила торговли.

Руслан Мавлиханов

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