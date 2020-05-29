RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам I квартала

Аналитическая компания RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей России по итогам I квартала 2020 года. В тройке лидеров среди классических аптечных сетей: «Ригла», ГК «Эркафарм» и «НеоФарм».

Фармрынок пережил активный март, но сейчас всерьез готовится к падению спроса, в итоге к концу года даже при самом оптимистичном сценарии вряд ли динамика по розничному сегменту выйдет за пределы стагнации, считают аналитики RNC Pharma.

Уже сейчас кривая потребления заметно ниже стандартных сезонных показателей – расходуются запасы, сделанные в период ажиотажа из-за эпидемии коронавируса.

Бурная законодательная деятельность в рамках борьбы с эпидемией имела один важный фактический результат для фармотрасли. Наконец-то сдвинулся с мертвой точки процесс легализации онлайн-торговли лекарствами, правда, пока с массой ограничений, которые смогли выторговать себе противники инициативы.

Работа фармацевтических предприятий на время кризиса не приостанавливалась – фармрынок не пострадал от прямых запретов, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. Однако отдельные сети приостановили работу значительного количества аптек – закрыт целый ряд точек в ТЦ и аэропортах. Ранее это были естественные генераторы трафика, теперь даже в закассовых зонах супермаркетов трафик заметно сократился, равно как изменился перечень востребованного ассортимента. Аналитики отмечают, что при завершении эпидемии трафик супермаркетов вряд ли быстро нормализуется и вернется к докризисным показателям – потребитель распробовал онлайн-формат и роль его будет только расти вслед за развитием логистического сервиса онлайн-игроков.

Таблица. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам I квартала 2020 года

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