Федерация лабораторной медицины попросила расширить производство расходных материалов

Представители лабораторной службы страны просят отечественных производителей наладить выпуск медицинских изделий, необходимых для забора биоматериалов. Сегодня регионы по-прежнему сталкиваются с проблемами при проведении закупок зондов, наконечников для проведения ПЦР-исследований и других наименований.

Лаборатории страны, проводящие тестирование на COVID-19, смогли довольно быстро нарастить свои мощности, докупив необходимое оборудование и доукомплектовав штаты специалистами, но при этом они столкнулись с дефицитом некоторых расходных материалов. Нехватка тупферов, зондов и наконечников, которые производятся исключительно за рубежом, не позволяет заметно увеличить объемы проводимых исследований. Об этом говорилось в ходе сегодняшней онлайн-конференции Федерации лабораторной медицины (ФЛМ) «Лабораторная диагностика коронавирусной инфекции».

«Как оказалось, в нашей работе не бывает мелочей, – рассказал главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы Александр Цибин. – Тот же лабораторный пластик, который не производится в России. Несколько раз была такая ситуация, когда отсутствие каких-то наконечников заставляло нас прикладывать колоссальные усилия для обеспечения работоспособности лаборатории».

Эта проблема коснулась не только столицы.

«Все регионы столкнулись с ситуацией, когда тест-систем море, а дополнительных расходных материалов нет, – подтвердила заведующая отделом лабораторной диагностики АУЗ ВО «Воронежский областной клинико-диагностический центр» Екатерина Кириллова. – Мы вынуждены где-то выискивать их по 5–10 тыс. штук, как-то выкручиваться. Мы просим о помощи отечественных производителей».

Федерация подготовила предложения о расширении производства изделий из лабораторного пластика, которые в конце апреля были направлены в Минпромторг, подытожил президент ФЛМ Михаил Годков.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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