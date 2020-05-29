Маркетплейс goods.ru запустил продажу лекарственных средств

Маркетплейс goods.ru запустил сервис по бронированию лекарств на своем сайте. Среди партнеров интернет-магазина значатся аптеки «Доктор Столетов», «Озерки», «МосАптека», «Хорошая аптека и «Самсон-Фарма».

На сайте goods.ru появилась новая категория товаров – лекарственные средства. После оформления заказа сервис предлагает функцию выбора аптеки: забрать товар можно только там. Функции доставки на дом на сайте нет.

По официальной информации, размещенной на сайте маркетплейса, goods.ru создан и поддерживается ПАО «М.Видео».

Сейчас к агрегатору подключены 426 точек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – все это аптеки, входящие в группу компаний «Эркафарм», подвердили «ФВ» в ГК «Эркафарм».

«ФВ» направил информационный запрос маркетплейсу и партнерским сетям.

Руслан Мавлиханов

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