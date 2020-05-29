Объем фармэкспорта Сингапура вырос на фоне коронавируса

В апреле объем фармэкспорта вырос на 174% по сравнению с показателем за апрель 2019 года, сообщает The Business Times.

По информации рейтингового агентства Fitch Solutions, Сингапур – одна из немногих стран мира, которая экспортирует больше фармпродукции, чем закупает. На ее территории расположено более 50 производственных предприятий, некоторые из них принадлежат восьми из ТОП-10 крупнейших мировых производителей лекарств.

Как заявил президент Ассоциации фармацевтической промышленности Сингапура Хоу Ти Хвей, компании и правительства создают значительные запасы АФС и готовых лекарственных форм в целях обеспечения их бесперебойных поставок.

По его словам, на фоне пандемии резко увеличился спрос на препараты для интенсивной терапии и экстренного применения, в т.ч. антибиотики и средства для анестезии. Он также отметил, что основными импортерами АФС из Сингапура за последние месяцы стали США, Европа и Япония.

Как отметили в американской компании Pfizer, значительно вырос спрос на антибактериальные препараты, которая она производит в т.ч. и в Сингапуре.

В биомедицинском секторе Сингапура работает более 24 тыс. человек. В 2019 году на него приходилась пятая часть ВВП страны.

Илья Дугин

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