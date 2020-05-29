В Башкирии прекращено громкое уголовное дело о необеспечении детей лекарственными препаратами

В Башкирии прекращено уголовное дело о халатности сотрудников Минздрава. Родители пациентов с синдромом Хантера обвиняли чиновников в том, что их детям не предоставляли лекарственный препарат «Элапраза». Но следователи не нашли состава преступления в деяниях специалистов министерства.

В Уфе прекращено уголовное дело о халатности, которое было заведено после жалоб родителей пациентов с синдромом Хантера на отказ республиканского Минздрава предоставить их детям дорогостоящий лекарственный препарат. Как говорится в постановлении следователя, «в связи с отсутствием состава преступления». Потерпевшие намерены обжаловать это решение, сообщает medvestnik.ru.

Дело завели в ноябре 2017 года после многочисленных обращений родителей пациентов с синдромом Хантера на невозможность получить необходимый их детям препарат «Элапраза» в период с февраля 2010 года по декабрь 2011-го. Минздрав региона ссылался на отсутствие средств в бюджете.

Сначала расследование велось по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность», однако впоследствии дело переквалифицировали на ч.2 той же статьи — «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Подозреваемыми проходили три чиновника Минздрава Башкирии.

Спустя два с лишним года доказать причинно-следственную связь между необеспечением нуждающихся препаратом и причинением вреда их здоровью не удалось. Дело закрыто. Родители детей, признанные потерпевшими, собираются обжаловать постановление следователя.

Екатерина Погонцева

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