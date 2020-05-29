Отзывы метформина ожидаются в США уже на этой неделе

FDA обнаружило высокие уровни потенциального канцерогена NDMA в некоторых препаратах метформина. В ближайшее время последуют отзывы соответствующих лекарств, сообщил портал Reuters.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) заявило 27 мая, что в некоторых препаратах метформина обнаружены высокие уровни канцерогена N-нитрозодиметиламина (NDMA), сообщает Reuters со ссылкой на издание Bloomberg.

Агентство уже связывается с производителями, в чьих препаратах канцероген обнаружен на уровнях выше допустимого. Отзывы некоторых препаратов метформина ожидаются уже на этой неделе, цитирует Bloomberg источник, знакомый с ситуацией.

К исследованию дженериков метформина на наличие канцерогенов FDA приступило еще в декабре. В феврале регулятор сообщал о первых результатах этих исследований – уровни NDMA в препаратах тогда оказались низкими или неопределяемыми.

В начале апреля канцероген NDMA уже стал причиной вывода с рынка США всех версий ранитидина. В 2019 году по этой причине произошел отзыв и оригинального препарата Zantac.

Анастасия Теслина

pharmvestnik