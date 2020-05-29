Минздрав разрешил исследования второго дорогостоящего препарата при COVID-19

Минздрав с марта выдал 15 разрешений на исследования 16 препаратов при коронавирусной инфекции. Среди последних одобрений регулятора — два орфанных препарата и два препарата из списка ЖНВЛП с предельной отпускной ценой свыше 240 тыс. руб.
27 и 26 мая одобрение исследований при COVID-19 получили два орфанных препарата компании «Генериум». Это биоаналоги дорназы альфа и экулизумаба.
Препараты применяются для лечения муковисцидоза и пароксизмальной ночной гемоглобинурии, атипичного гемолитико-уремического синдрома, а также входят в список ЖНВЛП. Предельная отпускная цена экулизумаба компании «Генериум» составляет 248 тыс. руб. (таблица).
Дорназа альфа представляет собой рекомбинантный фермент, который расщепляет ДНК в мокроте из разрушенных лейкоцитов. При коронавирусной инфекции препарат будет применяться в комплексной терапии. Это указано в реестре клинических исследований Минздрава. По данным регистра клинических исследований ЕC, во Франции продолжаются испытания дорназы альфа при остром респираторном дистресс-синдроме при COVID-19. Ретроспективный анализ ингаляций препарата у пациентов с COVID-19 на искусственной вентиляции легких проходит в США.
Экулизумаб подавляет терминальные этапы активации комплемента, потенциально может уменьшить повреждения у тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным реестра Минздрава, экулизумаб будут вводить пациентам с тяжелой и крайне тяжелой формой COVID-19.
По сообщению Global Data, вместе с экулизумабом необходимо введение вакцины от менингококковой инфекции или антибиотика. Это может увеличить расходы на лечение.
Ранее Минздрав выдал разрешение «Новартис фарма» на исследование канакинумаба. Эффективность и безопасность ингибитора интерлейкин-1-бета в составе международного многоцентрового исследования будут оценивать при цитокиновом шторме. По данным Госреестра лекарственных средств, предельная отпускная цена препарата составляет 530 тыс. руб.
Таблица. Клинические исследования лекарственных препаратов при COVID-19, разрешенных Минздравом
|МНН, лекарственная форма
|Компания
|Фармакотерапевтическая группа
|Предельная отпускная цена1, руб.
|Дорназа альфа, раствор для ингаляций
|Генериум
|Фермент
|5 476
|Экулизумаб,
раствор для инфузий
|Генериум
|Ингибитор С5 комплемента
|248 258
|Руксолитиниб, таблетки 5 мг
|Новартис фарма
|Ингибитор тирозинкиназ JAK1 и JAK2
|82 883
|Фавипиравир, таблетки
|Промомед Рус
|Противовирусный препарат
|—
|Фавипиравир, таблетки
|Технология лекарств
|Противовирусный препарат
|—
|Канакинумаб, раствор для инфузий
|Новартис фарма
|Ингибитор интерлейкина-1-бета
|530 922
|Радотиниб2,
капсулы
|Р-фарм
|Противоопухолевый препарат
|—
|Аллоферон,
раствор для подкожного введения
|Аллоферон
|Противовирусный препарат
|—
|Элсульфавирин, таблетки
|Вириом Инк., ИИХР
|Препарат для лечения ВИЧ
|—
|Левилимаб2,
раствор для инъекций
|Биокад
|Ингибитор интерлейкина-6
|—
|Даларгин,
раствор для ингаляций
|НЦБМТ ФМБА России
|Регуляторный пептид
|—
|Гидроксихлорохин, таблетки
|Биоком
|Противомалярийный препарат
|—
|RPH-1042 + олокизумаб
|Р-фарм
|Ингибитор интерлейкина-1 и ингибитор интерлейкина-6
|—
|Азоксимера бромид, раствор для инъекций
|Петровакс фарм
|Иммуномодулятор
|1053
|Сарилумаб,
раствор для подкожного введения
|Санофи
|Ингибитор интерлейкина-6
|52 986
1 Предельная отпускная цена указана для препаратов, входящих в список ЖНВЛП
2 Препарат не зарегистрирован в РФ
Источники: Государственный реестр разрешений на проведение клинических исследований Минздрава; Государственный реестр предельных отпускных цен.
Елена Воронина
pharmvestnik