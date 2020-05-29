Московским предприятиям снизят налоги в обмен на инвестиции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый механизм поддержки промышленных предприятий, которые активно инвестируют средства в развитие производства.

Промышленные предприятия, которые активно инвестируют средства в развитие производства, смогут получить статус «московского инвестора» и снизить региональную часть налога на прибыль до 12,5 или 8%. Об этом сообщила пресс-служба Городского агентства управления инвестициями со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Предприятие, подтвердившее статус «московского инвестора» первой категории, сможет получить льготную ставку на региональную часть налога на прибыль – 12,5%, а второй категории – 8%. При этом если предприятие активно инвестирует в развитие своего производства, то может получить скидку на региональный налог в размере до 90% от суммы вложенных инвестиций. Сумма федеральной части налога на прибыль может быть списана полностью», – пояснил вице-мэр.

Неиспользованную сумму региональной льготы можно будет переносить на последующие периоды, до семи лет, а федеральную необходимо использовать в течение одного года.

Для получения инвестиционного налогового вычета минимальная годовая сумма расходов на развитие производства для «московского инвестора» первой категории должна составлять 200 млн руб., второй категории – 300 млн руб.

Основными условиями получения статуса «московского инвестора» и инвестиционного налогового вычета являются осуществление деятельности в Москве и отсутствие процедуры ликвидации и банкротства. Помимо этого коэффициент обновления основных фондов предприятия должен составлять не менее 8% за последний год или не менее 35% за последние пять лет, а средняя ежемесячная зарплата работников должна быть не меньше среднемесячного трудового дохода по Москве, пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

С 2023 года в соответствии с изменениями федерального законодательства льготные ставки налога на прибыль, установленные регионами, перестанут действовать.

Как сказал директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома, до 1 января 2023 года промышленные комплексы и технопарки могут выбрать либо текущую льготу на налог на прибыль в размере 12,5%, либо инвестиционный налоговый вычет, при этом у них останутся льготы на имущество и землю.

Сегодня статусом промышленного комплекса обладают 49 московских предприятий, в том числе Московская фармацевтическая фабрика, ООО «Медицинский научно-производственный комплекс «Биотики», ООО «Сервье Рус», ООО «Макиз-Фарма», «Биннофарм», Московский эндокринный завод.

pharmvestnik