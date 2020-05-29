Roche будет исследовать «Актемру» в комбинации с remdesivir для лечения COVID-19

Компания надеется, что комбинированная терапия поможет более успешно справляться с заболеванием.

Швейцарская компания Roche («Рош») объявила о намерении провести клинические исследования своего противовоспалительного препарата «Актемра» (тоцилизумаб) в комбинации с противовирусным препаратом remdesivir американской Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») для борьбы с коронавирусной инфекцией, пишет Reuters.

По отдельности препараты применяются для лечения COVID-19 и в клинических исследованиях. «Актемра» применяется для борьбы с цитокиновым штормом, который иногда наблюдается у больных. Remdesivir направлен на ингибирование репликации вируса.

В Roche планируют провести клинические исследования с участием 450 госпитализированных пациентов во всем мире. Эксперты полагают, что такая комбинация позволит нанести двойной удар по заболеванию.

Как отметил медицинский директор Roche Леви Гэррэуэя, в процессе исследования пациенты будут получать комбинированную терапию, remdesivir или плацебо.

Remdesivir изначально разрабатывался для лечения лихорадки Эбола. Препарат привлек внимание после того, как его применение позволило ускорить выздоровление в клинических исследованиях с участием 397 пациентов.

Roche изучала «Актемра» в качестве монотерапии в клиническим исследовании с участием 450 пациентов. Результаты ожидаются уже в текущем году.

Илья Дугин

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