Канадская AbCellera привлекла дополнительные средства для борьбы с коронавирусом

AbCellera привлекла финансирование в объеме 105 млн. долл. Компания специализируется на идентификации и анализе антител для фармацевтических компаний, которые работают над созданием лекарственных препаратов для лечения COVID-19 и других заболеваний.

Среди партнеров канадской исследовательской технологической компания AbCellera («АбСеллера») такие крупные фармпроизводители как Novartis («Новартис»), GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн»), Sanofi («Санофи»), Pfizer («Пфайзер») и Gilead («Гилеад»), сообщает Reuters.

В середине марта Eli Lilly («Эли Лилли») привлекла AbCellera к разработке антител к SARS-CoV-2.

Компания использует методику компьютерной обработки изображений и средства машинного обучения для быстрого анализа образцов. Затем эти данные применяются для разработки лекарств.

AbCellera получает предоплату от компаний-заказчиков, а также поэтапные платежи и небольшие роялти.

Привлеченные средства позволят AbCellera обеспечить работой дополнительно около 100 сотрудников, в основном, в области программного обеспечения и обработки данных.

Помимо этого, AbCellera выиграла грант в размере 124 млн долл. от Правительства Канады на строительство предприятия по производству антител для борьбы с будущими эпидемиями.

AbCellera уже успешно завершила более 55 исследовательских программ. Компания идентифицировала высококачественные кандидатные антитела для разработки широкого спектра лекарственных препаратов, в т.ч. для лечения онкологических и метаболических заболеваний, а также боли.

Илья Дугин

pharmvestnik