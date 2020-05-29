На заседании РАФМ эксперты обсудят вопросы заключения и пересмотра маркетинговых контрактов

18 июня состоится открытое онлайн-заседание РАФМ по теме: «Маркетинговые контракты и необходимость их пересмотра».

Время проведения: с 13.00 до 15.30.

Программа:

– «2020, первая черта» (доклад по сводным данным аналитических компаний) — Герман Иноземцев, генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», сопредседатель Координационного совета РАФМ;

– дискуссия.

В дискуссии принимают участие:

Рамал Гадиров, директор розничных продаж, ГК «Алиум»;

Евгения Ламина, коммерческий директор, АС «36.6»;

Иван Медведев, коммерческий директор, АС «Невис»;

Екатерина Пирогова, коммерческий директор, компания «Верофарм»;

Павел Сагитов, руководитель направления «Аптечные сети», компания «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»;

Вадим Анисимов, генеральный директор АС «Апрель».

Ведет заседание Сергей Шуляк, генеральный директор компании DSM Group, член Координационного совета РАФМ.

Как принять участие:

Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив форму (Имя, Фамилия, Почта) и нажать кнопку Register на странице по ссылке.

При регистрации автоматически создается индивидуальная ссылка на вебинар, которую нужно использовать для подключения в день проведения мероприятия.

Организаторы рекомендуют использовать наушники и по возможности – гарнитуру с микрофоном.

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