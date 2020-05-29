На заседании РАФМ эксперты обсудят вопросы заключения и пересмотра маркетинговых контрактов

18 июня состоится открытое онлайн-заседание РАФМ по теме: «Маркетинговые контракты и необходимость их пересмотра».
Время проведения: с 13.00 до 15.30.
Программа:
– «2020, первая черта» (доклад по сводным данным аналитических компаний) — Герман Иноземцев, генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», сопредседатель Координационного совета РАФМ;
– дискуссия.
В дискуссии принимают участие:
Рамал Гадиров, директор розничных продаж, ГК «Алиум»;
Евгения Ламина, коммерческий директор, АС «36.6»;
Иван Медведев, коммерческий директор, АС «Невис»;
Екатерина Пирогова, коммерческий директор, компания «Верофарм»;
Павел Сагитов, руководитель направления «Аптечные сети», компания «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»;
Вадим Анисимов, генеральный директор АС «Апрель».
Ведет заседание Сергей Шуляк, генеральный директор компании DSM Group, член Координационного совета РАФМ.
Как принять участие:
Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив форму (Имя, Фамилия, Почта) и нажать кнопку Register на странице по ссылке.
При регистрации автоматически создается индивидуальная ссылка на вебинар, которую нужно использовать для подключения в день проведения мероприятия.
Организаторы рекомендуют использовать наушники и по возможности – гарнитуру с микрофоном.