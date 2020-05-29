AIPM попросила отложить введение маркировки минимум до 2021 года На заседании РАФМ эксперты обсудят вопросы заключения и пересмотра маркетинговых контрактов » Три федеральные аптечные сети получили разрешения на дистанционную торговлю лекарствами Первые три федеральные аптечные сети оформили разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. Их выдал территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области. ЗАО «ЭРКАФАРМ», ООО «Аптечная сеть «САМСОН-ФАРМА», ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 03» вправе вести розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. 27 мая соответствующие разрешения им оформил территориальный орган регулятора по Москве и Московской области, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. О начале приема заявлений на допуск к онлайн-торговле фармацевтической продукцией Росздравнадзор сообщал 22 мая. В первый же день этой возможностью воспользовались пять аптечных организаций из Москвы, Сахалинской, Амурской и Московской областей. Согласно регламенту, который, правда, только обсуждается и еще не принят, на выдачу разрешения регулятору дается 5 дней, а на отказ — 3 дня. Так что в ближайшее время допуск могут получить еще, как минимум, два аптечных предприятия.

Фото: Екатерина Погонцева Екатерина Погонцева

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