AIPM попросила отложить введение маркировки минимум до 2021 года

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) 27 мая направила письмо депутатам Андрею Исаеву, Александру Петрову, Дмитрию Морозову, а также руководителям Минздрава, Минпромторга, Росздравнадзора и Минэкономразвития с просьбой отложить запуск обязательной маркировки лекарств до нормализации ситуации с пандемией COVID-19. В ассоциации считают, что на отладку системы нужно минимум полгода. Такой законопроект уже подготовлен. Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) 27 мая направила письмо депутатам Андрею Исаеву, Александру Петрову, Дмитрию Морозову, а также руководителям Минздрава, Минпромторга, Росздравнадзора и Минэкономразвития с просьбой отложить запуск обязательной маркировки лекарств до нормализации ситуации с пандемией COVID-19. В ассоциации считают, что на отладку системы нужно минимум полгода. Такой законопроект уже подготовлен.

«По причинам глобального форс-мажорного характера готовность системы маркировки лекарственных препаратов и всей товаропроводящей цепочки, по нашим профессиональным оценкам, составляет не более 60%», – говорится в письме.

Среди причин указываются сложности с наладкой оборудования для маркировки, увеличение сроков его поставок, снижение доступности грузоперевозок, невозможность перемещения для технических специалистов. Кроме того, производители отвлеклись на создание лекарств и вакцин для лечения новой инфекции и организации их поставок.

Имеются и другие причины: Минпромторг пока не утвердил типовые формы договоров на предоставление кодов маркировки и устройств регистрации эмиссии, сохраняются проблемы ошибок при описании лекарств, связанные с Единым справочником-каталогом лекарственных препаратов (ЕСКЛП), не решены вопросы с программным обеспечением и постоянной доработкой информационных систем к обмену данными с системой маркировки.

Все это может повлиять на бесперебойность лекарственного обеспечения по препаратам, считают в ассоциации.

Депутат Александр Петров в конце мая сообщал, что законопроект о переносе обязательной маркировки на 1 января 2021 года разработан и готовится к внесению в Госдуму.

Еще в марте 2020 года с такой же просьбой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращалась Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП).

Эксперимент по маркировке лекарств длится с 2017 года. Срок запуска обязательной маркировки неоднократно откладывался, последний раз – до 1 июля 2020 года. Маркировка лекарств для программы «7 ВЗН» (сейчас – «14 ВЗН») стала обязательной с 1 октября 2019 года.

В AIPM входят более 80% международных производителей, на членов ассоциации приходится более 60% от объема поставляемых в Россию лекарств.

Фото: честныйзнак.рф

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