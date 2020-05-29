На базе Сибирского отделения РАН создадут лабораторию по исследованию коронавируса за 300 млн рублей

Создание лаборатории для разработки вакцины от коронавируса на базе Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Сибирского отделения РАН потребует не менее 300 млн рублей. Предполагается, что учреждение по уровню сравнится с ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, а финансирование будет получено от Минпромторга РФ. Создание лаборатории для разработки вакцины от коронавируса на базе Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Сибирского отделения РАН потребует не менее 300 млн рублей. Предполагается, что учреждение по уровню сравнится с ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, а финансирование будет получено от Минпромторга РФ.

«Эффективное развитие этого направления требует определенных капитальных вложений. Речь идет о том, что нужно построить лабораторию, позволяющую работать с вирусами соответствующих классов опасности. И таких центров, где можно с ними работать, сейчас в стране два. Порядок суммы здесь составляет примерно 300 млн рублей», – сообщил врио директора ФИЦ ФТМ Михаил Воевода. При этом центр уже получил изоляты коронавируса SARS-CoV-2.

ФИЦ ФТМ 21 мая 2020 года приступил к созданию классической вакцины от коронавируса по поручению Минпромторга РФ.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 26 мая сообщил о создании Университетской клиники на базе институтов медицинского профиля Сибирского филиала РАН и Медицинского научно-образовательного центра Новосибирского государственного университета. Предполагается, что в АНО «Университетская клиника» войдут ФИЦ ФТМ, Институт физиологии и фундаментальной медицины, Институт фундаментальной и клинической иммунологии СО РАН, а также Институт медицины и психологии НГУ.

В клинике будут использоваться возможности применения разработок исследовательских институтов, она будет призвана объединить научную и образовательной деятельность для развития региональной медицины. На базе университетской клиники будет проходить и практическая подготовка студентов медвузов.