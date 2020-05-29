Минздрав указал на обоснованность применения гидроксихлорохина при COVID-19

Минздрав РФ не откажется от применения гидроксихлорохина при лечении COVID-19: противомалярийный препарат войдет в очередную версию временных рекомендаций по лечению, диагностике и профилактике коронавирусной инфекции. ВОЗ 25 мая приостановила исследования хлорохина и гидроксихлорохина для дополнительных исследований их безопасности. Регуляторы ряда европейских стран уже отказались от использования гидроксихлорохина в терапии COVID-19. Минздрав РФ не откажется от применения гидроксихлорохина при лечении COVID-19: противомалярийный препарат войдет в очередную версию временных рекомендаций по лечению, диагностике и профилактике коронавирусной инфекции. ВОЗ 25 мая приостановила исследования хлорохина и гидроксихлорохина для дополнительных исследований их безопасности. Регуляторы ряда европейских стран уже отказались от использования гидроксихлорохина в терапии COVID-19.

Гидроксихлорохин впервые вошел в рекомендации Минздрава по коронавирусу в конце марта 2020 года, в четвертую версию протоколов. Сейчас ведомство готовит седьмую версию документа. Гидроксихлорохин там останется, но будут включены дополнительные критерии для оценки врачом пользы и риска при назначении гидроксихлорохина, меры по мониторингу и профилактике аритмий на период лечения, обещает Минздрав.

Ведомство признает, что гидроксихлорохин обладает кардиотоксичностью. Но в России не выявлено летальных исходов, связанных с нарушением ритма у принимающих гидроксихлорохин пациентов. «Значительный массив опубликованных результатов зарубежных исследований, а также отечественный опыт указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина при его назначении в определенных группах пациентов с COVID-19 в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма», – заключили в Минздраве.

ВОЗ 25 мая приостановила исследование хлорохина и гидроксихлорохина на эффективность от COVID-19 по проекту Solidarity, указав на то, что их безопасность будет дополнительно проверена. Решение последовало за публикацией в журнале The Lancet результатов анализа группы американских исследователей, показавшего, что эффективность лекарств не подтверждена, но летальность принимавших их пациентов при этом оказалась выше, чем в контрольной группе. Управление по продуктам и лекарствам США (Food and Drug Administration, FDA) в конце апреля 2020 года предостерегло от использования гидроксихлорохина при лечении коронавирусной инфекции у негоспитализированных больных из-за высокого риска нарушений сердечного ритма.

Профильные ведомства Италии, Франции, Бельгии и Великобритании 27 мая сообщили, что отказались от использования гидроксихлорохина при терапии коронавирусной инфекции.

В России КИ гидроксихлорохина на эффективность от COVID-19 проводит «Биоком», входящий в АФК «Система». В апреле предприятие перепрофилировало свои мощности под производство только этого препарата. На фоне высокого спроса собирается зарегистрировать свой гидроксихлорохин и «Нанолек». В Россию препарат поставляют также индийская Ipca Laboratories (Иммард), французская Sanofi (Плаквенил), канадская Apotex (Гидроксихлорохин).