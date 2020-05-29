Росздравнадзор выдал первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области 27 мая выдал первые разрешения на продажу лекарств дистанционным способом. Первыми онлайн-торговлю лекарствами легализовали сети «Ригла», «Эркафарм» и «Самсон-Фарма». Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области 27 мая выдал первые разрешения на продажу лекарств дистанционным способом. Первыми онлайн-торговлю лекарствами легализовали сети «Ригла», «Эркафарм» и «Самсон-Фарма».

Согласно реестру выданных разрешений на розничную торговлю лекарствами дистанционным способом, разрешения получили ЗАО «Эркафарм», ООО «Аптечная сеть «Самсон-Фарма», ООО «Аптечная сеть 03» (принадлежит «Ригле»).

Правительство 16 мая утвердило регламент получения аптечными организациями разрешений на торговлю лекарствами в интернете. К дистанционной торговле допускаются аптечные сети, у которых есть не менее 10 аптек с лицензией, действующей как минимум год.

Сети должны располагать оборудованными местами для хранения заказов, сайтом, возможностью дистанционной оплаты через электронную систему платежей или банковские карты. К доставке лекарств будет допущена собственная курьерская службы аптечной сети или служба курьерской доставки, с которой заключен договор.

Позже Росздравнадзор разработал порядок выдачи разрешения на дистанционную торговлю, условия аннулирования такого разрешения и его форму. В конце мая стало известно, что за разрешениями обратились пять организаций из Москвы, Сахалинской, Амурской и Московской областей.