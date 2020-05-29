Европейские страны начали отказываться от применения гидроксихлорохина в лечении COVID-19

После того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила исследование эффективности противомалярийного гидроксихлорохина в лечении коронавирусной инфекции, регуляторы во Франции, Италии, Бельгии и Великобритании предписали прекратить использовать препарат в терапии пациентов с COVID-19. Минздрав РФ пока свои тематические рекомендации не обновил. После того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила исследование эффективности противомалярийного гидроксихлорохина в лечении коронавирусной инфекции, регуляторы во Франции, Италии, Бельгии и Великобритании предписали прекратить использовать препарат в терапии пациентов с COVID-19. Минздрав РФ пока свои тематические рекомендации не обновил.

Франция 27 мая отменила нормативный акт, разрешающий врачам выписывать гидроксихлорохин пациентам, госпитализированным с коронавирусной инфекцией. Управление по лекарственным средствам Италии (Agenzia italiana del farmaco, AIFA), как и органы здравоохранения Бельгии, отозвали разрешение применять гидроксихлорохина от COVID-19 вне показаний.

В AIFA заявили, что новые данные об использовании гидроксихлорохина у пациентов с SARS-CoV-2 свидетельствуют о повышенном риске побочных реакций с небольшой или нулевой выгодой.

Представитель регулятора Германии сообщил Reuters, что решение по дальнейшему использованию гидроксихлорохина в лечении COVID-19 пока не принято.

ВОЗ 25 мая приостановила исследования гидроксихлорохина и хлорохина при лечении коронавирусной инфекции, чтобы проверить их безопасность. Лекарства по-прежнему можно использовать в терапии по зарегистрированным показаниям – малярия, ревматоидный артрит, системная красная волчанка.

Журнал The Lancet 22 мая опубликовал научную статью американских исследователей об использовании хлорохина и гидроксихлорохина в лечении COVID-19. Эффективность препаратов подтвердить не удалось, но было установлено, что летальность принимавших их пациентов выше, чем в контрольной группе.

Препараты входят в действующие временные руководства Минздрава РФ по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции. В малых дозах гидроксихлорохин и хлорохин в России рекомендовано также применять при признаках ОРВИ, схожих с проявлениями коронавирусной инфекции, до постановки диагноза.

К 26 мая во Франции было 182,7 тысяч заболевших COVID-19, в Италии – 230,6 тысяч, в Бельгии – 57,5 тысяч, в России – 362,3 тысячи.

UPD. Оксфордский университет также приостановил испытания гидроксихлорохина. Об этом 27 мая сообщило Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA).