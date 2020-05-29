ВОЗ присвоила МНН российскому препарату, разработанному «Фармасинтезом»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила международное непатентованное Наименование Адезмапимод фармацевтической субстанции инновационного лекарственного препарата Серогард, разработанного ГК «Фармасинтез» в рамках Госпрограммы «ФАРМАМЕД».

Лекарственный препарат предназначен для снижения риска возникновения спаечного процесса и предотвращения спайкообразования при открытых и лапароскопических операциях на брюшной полости. Он ориентирован на применение в первую очередь в абдоминальной хирургии и гинекологии и не имеет аналогов в мире. По оценкам разработчиков, препарат обладает высоким экспортным потенциалом и будет востребован не только на территории Российской Федерации и стран СНГ, но и в Европе и на американском континенте, прежде всего на рынке США, объем которого оценивается в 1,4 млрд долларов в год. «Фармасинтез» получил на свой продукт 28 патентов, действующих в 103 странах мира.

Серогард является потенциально прорывным лекарственным препаратом в профилактике спаечной болезни, которая ежегодно становится причиной многочисленных, в том числе жизнеугрожающих осложнений и приводит к необходимости повторного хирургического вмешательства.

Адезмапимод будет включен в список 124 присвоенных в 2020 году Всемирной организацией здравоохранения МНН и опубликован на WHODrugInformation до 25 июня 2020 года.

Уточняется, что присвоение МНН фармацевтической субстанции является высшим критерием признания международным экспертным сообществом инновационности лекарственного средства, созданного конкретным разработчиком, и позволяет объективно судить о вкладе разных стран в глобальную систему охраны здоровья.

gmpnews