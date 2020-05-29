CordenPharma увеличит поставки липидов для вакцины от коронавируса компании Moderna

Глобальная контрактная компания в области разработки и производства фармсубстанций, лекарств и упаковки CordenPharma объявляет о расширении ранее подписанного производственного соглашения с компанией-разработчиком Moderna. Дополнительные пункты соглашения касаются поставки больших объемов липидов, используемых для производства экспериментальной мРНК-вакцины (мРНК-1273) против нового коронавируса (SARS-CoV-2), разрабатываемой компанией Moderna.

В соответствии с условиями соглашения компании будут расширять свои отношения с поставщиками, расширяя производственное соглашение, первоначально подписанное в 2016 году между Moderna и CordenPharma Switzerland (Швейцария). Измененное соглашение теперь включает производителей CordenPharma Chenôve (Франция) и CordenPharma Colorado (США) для обеспечения поставок больших объемов специализированных липидов.

Расширенное соглашение вступает в силу немедленно (а именно с 27 мая), чтобы как можно быстрее удовлетворить растущие потребности Moderna, запланированные на предстоящие месяцы.

Д-р Майкл Куирмбах (Dr. Michael Quirmbach), президент CordenPharma, прокомментировал подписание расширенного соглашения:

МЫ РАДЫ ПОДДЕРЖАТЬ MODERNA, ИСПОЛЬЗУЯ НАШУ ГЛОБАЛЬНУЮ СЕТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В США И ЕВРОПЕ, ОТВЕЧАЮЩУЮ СТАНДАРТУ GMP, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ЛИПИДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЯХ ДЛЯ ИХ КОРОНАВИРУСНОЙ ВАКЦИНЫ.

gmpnews