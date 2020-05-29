Разработанный в России фавипиравир уже направлен на испытания в клиники

Компания «Промомед», чьей производственной площадкой является АО «Биохимик», 28 мая отправила опытно-промышленную партию препарата собственной разработки — «Арепливир», содержащего действующее вещество фавипиравир, на исследования в клиники Москвы и Санкт-Петербурга, об этом сообщили в пресс-службе компании.

На предприятии отметили, что «Биохимик» с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 работает круглосуточно, бесперебойно снабжая систему здравоохранения инновационными антибиотиками, а также интенсивно развивая собственную противовирусную программу.

Разработка «Биохимиком» «Арепливира», содержащего действующее вещество фавипиравир, стала важным шагом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Важное уточнение: российский препарат будет по цене намного доступнее японского, поскольку в основе «Арепливира» – отечественная фармсубстанция.

Напомним, что фавипиравир был создан в Японии достаточно давно – около 20 лет назад, применялся препарат для терапии вируса Эбола и других атипичных вирусов гриппа. В России данное вещество не производилось. Однако положительный опыт использования этого препарата при борьбе с COVID-19 в КНР обратил на себя внимание компании «Промомед» и вселил надежду на то, что это лекарственное средство (ЛС) поможет людям, инфицированным новым коронавирусом.

В компании уточнили, что сейчас в мире около 50 фармкомпаний борется за разработку, усовершенствование и производство данного ЛС.

Специалисты «Биохимика» практически за месяц создали данный препарат и на прошлой неделе отправили его на исследования в Медицинский институт Мордовского государственного университета и мордовские клиники. 100 пациентов уже принимает данный препарат.

Сегодня «Ареплевир» отправлен в клиники Москвы и Санкт-Петербурга. В общей сложности в клинических исследованиях примут участие 650 пациентов с COVID-19. Главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований лекарства в России, заявляет, что испытания препарата планируются завершить через четыре-восемь недель.

На первом этапе его будут давать только пациентам, госпитализированных с COVID-19, средней степени тяжести. В среднем лечение будет занимать не больше одной недели: «доклинические испытания на разных модельных животных показали, что «Фавипиравир» действует именно на вирус и уничтожает его за пять-шесть дней», — уточнили в Минздраве.

«После тестирования документы подадут на регистрацию», — добавил он. Регистрация пройдет в ускоренном режиме, поскольку ожидания, связанный с этим ЛС, получившим статус «препарата спасения и надежды», в России очень высоки.

АБСОЛЮТНО ТОЧНО, ЧТО ЛЕКАРСТВО ПОЯВИТСЯ РАНЬШЕ ВАКЦИНЫ, НО РАБОТАТЬ НУЖНО И В ТОМ, И В ДРУГОМ НАПРАВЛЕНИИ.

Академик заметил, что «Ареплевир» не является панацеей в борьбе с эпидемией, но препарат определенно «способен изменить ход пандемии».

«Биохимик» подтвердил, что производственные мощности завода позволят полностью покрыть потребности России в данном препарате. Также компания допускает перспективу экспорта «Арепливира».

gmpnews