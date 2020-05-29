FDA обнаружил высокий уровень канцерогена в препаратах метформина

Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) 28 мая сделала заявление о том, что обнаружен высокий уровень возможно канцерогенной примеси в некоторых версиях препарата метформина применяемого для лечения диабета.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление FDA, в данный момент FDA связывается с компаниями, чьи лекарства содержали N-нитрозодиметиламин (NDMA) выше допустимого уровня, и будут предпринимать соответствующие действия.

Впервые сообщил о результатах FDA Bloomberg, было сказано, что некоторые отзывы в отношении метформина ожидаются уже на этой неделе.

Напомним, что ещё в марте интернет-аптека Valisure заявила, что проведенные ей независимые тесты показали высокий уровень NDMA в метформине. Исследовались препараты 11 компаний, включая Amneal Pharmaceuticals Inc и Aurobindo Pharma Ltd.

В декабре FDA начало исследование метформина, который используется в качестве начального лечения пациентов с диабетом 2 типа.

В свое время загрязнение NDMA стало причиной отзыва препарата от изжоги Zantac.

gmpnews