Разработаны правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку препарата «Онкаспар»

Для медицинской помощи детям с особо тяжелой патологией в рамках распоряжения Правительства РФ № 1059-р Минпромторгу России были выделены бюджетные ассигнования в размере 273 520 тыс. рублей на субсидирование в 2020 году закупки, ввоза и доставки «Московским эндокринным заводом» 1500 упаковок не зарегистрированного в России лекарственного препарата пэгаспаргаза (торговое наименование «Онкаспар»).

Для этого Минпромторг России разработал проект постановления Правительства Российской Федерации с Правилами предоставления в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат ФГУП «МЭЗ», связанных с реализацией социально значимого проекта по лекарственному обеспечению детей, страдающих от острого лимфобластного лейкоза, лекарственным препаратом «Онкаспар».

Проект постановления размещен на regulation.gov.ru для проведения общественного обсуждения.

gmpnews