RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам I квартала 2020 года

Фармрынок пережил активный март, но сейчас всерьёз готовится к падению спроса, в итоге к концу года даже при самом оптимистичном сценарии вряд ли динамика по розничному сегменту выйдет за пределы стагнации. Уже сейчас кривая потребления заметно ниже стандартных сезонных показателей – расходуются запасы, сделанные в период ажиотажа. Президент, правда, «обещает» вторую волну коронавируса, но её интенсивность и влияние на спрос едва ли окажется интенсивнее первой – в киноиндустрии сиквелы редко оказываются успешнее оригиналов. Вообще в отношении эпидемии и борьбы с ней было много кинематографичного: мойка улиц антисептиками, показательная ловля нарушителей пропускного, а затем и масочного режимов и т.д. Кроме того COVID-19 стал удобным поводом для пиара госслужащих разных уровней, зачастую, увы, довольно топорным.
Законотворческая активность тоже претерпевала период взрывной активности, тут нашлись и примеры имитации бурной деятельности, и попытки «протащить» принятие «залежалых» документов и многое другое. Впрочем, в отношении фармрынка «законодательная лихорадка» в рамках борьбы с эпидемией имела один важный фактический результат. Наконец-то сдвинулся с мёртвой точки процесс легализации он-лайн торговли ЛП. Да, пока с массой ограничений, которые смогли выторговать себе противники инициативы, да, с массой нелепых требований, в отношении которых нет никаких логичных объяснений, кроме как желания любой ценой не пустить на рынок «новых» игроков в виде крупных интернет-ритейлеров. Но теперь это уже вопрос времени и, хочется надеяться, довольно непродолжительного.
Работа фармацевтических предприятий на время кризиса не приостанавливалась, в известном смысле фармрынок не пострадал от прямых запретов, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. При этом совсем в стороне от ограничительных мер остаться, естественно было проблематично. Отдельные сети приостановили работу значительного количества аптек – закрыт целый ряд точек в ТЦ и аэропортах. Ранее это были естественные генераторы трафика, теперь даже в закассовых зонах супермаркетов трафик заметно сократился, равно как изменился перечень востребованного ассортимента. Кстати, не факт, что ситуация с завершением эпидемии нормализуется, трафик супермаркетов вряд ли быстро вернётся к докризисным показателям – потребитель распробовал онлайн формат и роль его будет только расти вслед за развитием логистического сервиса он-лайн игроков.
Топ аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1 кв. 2020 г.
|№
|Аптечная сеть
|Расположение центрального офиса
|Количество точек на 01.04.2020
|Доля на рынке, %, руб.
|ЛП
|не ЛП
|рынок в целом, без ЛЛО
|Классические аптечные сети
|1
|Ригла
|Москва
|2 905
|6,5
|6,4
|6,5
|2
|ГК Эркафарм
|Москва
|1 136
|4,3
|4,1
|4,2
|3
|НеоФарм
|Москва
|737
|4,1
|2,8
|3,8
|4
|Аптечная сеть 36,61
|Москва
|1 397
|4,0
|4,3
|4,1
|5
|Вита
|Самара
|1 787
|3,4
|2,6
|3,2
|6
|Планета Здоровья1
|Пермь
|1 736
|3,3
|2,2
|3,0
|7
|Апрель
|Краснодар
|1 411
|2,4
|3,5
|2,6
|8
|Фармленд
|Уфа
|1 282
|2,3
|2,2
|2,3
|9
|Мелодия здоровья
|Новосибирск
|849
|1,8
|1,5
|1,7
|10
|Фармаимпекс1
|Ижевск
|671
|1,6
|1,9
|1,7
|Аптечные сети смешанного типа
|1
|АСНА
|Москва
|10 733
|13,2
|13,9
|13,4
|2
|Имплозия1
|Самара
|4 206
|5,1
|5,2
|5,2
|3
|ИРИС
|Москва
|1 623
|3,2
|3,0
|3,2
|4
|Идея1
|С.-Петербург
|218
|0,8
|1,4
|0,9
|5
|Монастырев.рф
|Владивосток
|51
|0,4
|0,5
|0,4
|6
|Советская аптека
|Москва
|252
|0,3
|0,3
|0,3
|7
|Векфарм
|Москва
|27
|0,1
|0,1
|0,1
|Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2
|1
|PharmMarket
|Москва
|7 654
|10,7
|10,9
|10,7
|2
|ПроАптека1
|Москва
|5 692
|7,0
|3,5
|6,2
|3
|МФО
|С.-Петербург
|4 623
|6,9
|6,6
|6,8
|4
|Созвездие
|Москва
|3 613
|3,0
|2,6
|2,9
|5
|ВЕСНА
|С.-Петербург
|1 456
|1,6
|1,9
|1,7
|6
|Платформа ФармХаб
|Москва
|1 138
|1,3
|1,2
|1,3
|7
|Надежда-Фарм
|Тамбов
|238
|0,4
|0,2
|0,3
|Сервисы дистанционного заказа
|1
|Аптека.ру
|Новосибирск
|16 402
|2,8
|4,9
|3,3
|2
|Здравсити1
|Москва
|12 637
|0,6
|1,4
|0,8
|3
|Еаптека1
|Москва
|84
|0,5
|0,9
|0,6
|1 — экспертная оценка2 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек
|Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей