RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам I квартала 2020 года

Фармрынок пережил активный март, но сейчас всерьёз готовится к падению спроса, в итоге к концу года даже при самом оптимистичном сценарии вряд ли динамика по розничному сегменту выйдет за пределы стагнации. Уже сейчас кривая потребления заметно ниже стандартных сезонных показателей – расходуются запасы, сделанные в период ажиотажа. Президент, правда, «обещает» вторую волну коронавируса, но её интенсивность и влияние на спрос едва ли окажется интенсивнее первой – в киноиндустрии сиквелы редко оказываются успешнее оригиналов. Вообще в отношении эпидемии и борьбы с ней было много кинематографичного: мойка улиц антисептиками, показательная ловля нарушителей пропускного, а затем и масочного режимов и т.д. Кроме того COVID-19 стал удобным поводом для пиара госслужащих разных уровней, зачастую, увы, довольно топорным.

Законотворческая активность тоже претерпевала период взрывной активности, тут нашлись и примеры имитации бурной деятельности, и попытки «протащить» принятие «залежалых» документов и многое другое. Впрочем, в отношении фармрынка «законодательная лихорадка» в рамках борьбы с эпидемией имела один важный фактический результат. Наконец-то сдвинулся с мёртвой точки процесс легализации он-лайн торговли ЛП. Да, пока с массой ограничений, которые смогли выторговать себе противники инициативы, да, с массой нелепых требований, в отношении которых нет никаких логичных объяснений, кроме как желания любой ценой не пустить на рынок «новых» игроков в виде крупных интернет-ритейлеров. Но теперь это уже вопрос времени и, хочется надеяться, довольно непродолжительного.

Работа фармацевтических предприятий на время кризиса не приостанавливалась, в известном смысле фармрынок не пострадал от прямых запретов, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. При этом совсем в стороне от ограничительных мер остаться, естественно было проблематично. Отдельные сети приостановили работу значительного количества аптек – закрыт целый ряд точек в ТЦ и аэропортах. Ранее это были естественные генераторы трафика, теперь даже в закассовых зонах супермаркетов трафик заметно сократился, равно как изменился перечень востребованного ассортимента. Кстати, не факт, что ситуация с завершением эпидемии нормализуется, трафик супермаркетов вряд ли быстро вернётся к докризисным показателям – потребитель распробовал онлайн формат и роль его будет только расти вслед за развитием логистического сервиса он-лайн игроков.

Топ аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1 кв. 2020 г.

№ Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2020 Доля на рынке, %, руб. ЛП не ЛП рынок в целом, без ЛЛО Классические аптечные сети 1 Ригла Москва 2 905 6,5 6,4 6,5 2 ГК Эркафарм Москва 1 136 4,3 4,1 4,2 3 НеоФарм Москва 737 4,1 2,8 3,8 4 Аптечная сеть 36,61 Москва 1 397 4,0 4,3 4,1 5 Вита Самара 1 787 3,4 2,6 3,2 6 Планета Здоровья1 Пермь 1 736 3,3 2,2 3,0 7 Апрель Краснодар 1 411 2,4 3,5 2,6 8 Фармленд Уфа 1 282 2,3 2,2 2,3 9 Мелодия здоровья Новосибирск 849 1,8 1,5 1,7 10 Фармаимпекс1 Ижевск 671 1,6 1,9 1,7 Аптечные сети смешанного типа 1 АСНА Москва 10 733 13,2 13,9 13,4 2 Имплозия1 Самара 4 206 5,1 5,2 5,2 3 ИРИС Москва 1 623 3,2 3,0 3,2 4 Идея1 С.-Петербург 218 0,8 1,4 0,9 5 Монастырев.рф Владивосток 51 0,4 0,5 0,4 6 Советская аптека Москва 252 0,3 0,3 0,3 7 Векфарм Москва 27 0,1 0,1 0,1 Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2 1 PharmMarket Москва 7 654 10,7 10,9 10,7 2 ПроАптека1 Москва 5 692 7,0 3,5 6,2 3 МФО С.-Петербург 4 623 6,9 6,6 6,8 4 Созвездие Москва 3 613 3,0 2,6 2,9 5 ВЕСНА С.-Петербург 1 456 1,6 1,9 1,7 6 Платформа ФармХаб Москва 1 138 1,3 1,2 1,3 7 Надежда-Фарм Тамбов 238 0,4 0,2 0,3 Сервисы дистанционного заказа 1 Аптека.ру Новосибирск 16 402 2,8 4,9 3,3 2 Здравсити1 Москва 12 637 0,6 1,4 0,8 3 Еаптека1 Москва 84 0,5 0,9 0,6 1 — экспертная оценка2 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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