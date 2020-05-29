Британский регулятор приостанавливает испытание гидроксихлорохина «COPCOV»

Международное испытание гидроксихлорохина, проводимое Оксфордским университетом, было приостановлено, об этом 27 мая заявил британский регулятор. Решение было принято на фоне опасений в отношении безопасности препарата, это произошло менее чем через неделю после начала испытания «COPCOV».

«Испытание COPCOV, проводимое Оксфордским университетом, и поддерживаемое MORU в Бангкоке, было приостановлено», – говорится в заявлении Агентства по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). Испытание стартовало 21 мая 2020 года.

«Все испытания гидроксихлорохина в отношении COVID-19 остаются под пристальным вниманием», – добавили в ведомстве.

На официальном сайте «COPCOV» сообщается, что испытание было приостановлено. Однако заинтересованные участники по-прежнему могут заполнить регистрационную форму.

COPCOV – это двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование хлорохина/гидроксихлорохина в качестве профилактики COVID-19 в медицинских учреждениях. Исследование должно было продлиться три месяца и задействовать более 40 000 медицинских работников из Европы, Африки, Азии и Южной Америки.

Отмечается, что французское правительство также 27 мая отменило указ, разрешающий врачам в лечебных учреждениях назначать гидроксихлорохин в качестве лечения пациентов, страдающих тяжелыми формами COVID-19, заболеванием, вызванным новым коронавирусом (SARS-CoV-2).

Напомним, что 25 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила глобальное испытание SOLIDARITY из-за проблем безопасности противомалярийного препарата. В исследовании, представленным медицинским журналом The Lancet, сообщалось, что пациенты, получавшие гидроксихлорохин имели более высокий риск смерти и проблемы с сердечным ритмом, чем пациенты, которым не давали этот препарат.

gmpnews