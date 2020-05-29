ЕС увеличит расходы на вакцины, лекарства и здравоохранение в целом

Европейская комиссия предложила заимствовать на финансовых рынках 7,7 млрд евро (8,49 млрд долл.) для дополнительного финансирования расходов на вакцины, лекарства и здравоохранение в целом в течение следующих четырех лет и уменьшения зависимости от иностранных поставок.

План, который ещё требует одобрения со стороны правительств стран-членов ЕС и законодателей, дополнил бы чрезвычайный фонд в размере 2,6 млрд долларов, который также можно было бы использовать для решения проблемы нехватки медицинских средств, передает Reuters.

ЕВРОПА ДОЛЖНА СТРЕМИТЬСЯ К УКРЕПЛЕНИЮ СВОЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АВТОНОМИИ ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМПОРТА НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ТАКИХ КАК МЕДИЦИНСКИЕ ПРОДУКТЫ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ.

В соответствии с этим предложением, Комиссия будет использовать долгосрочный бюджет ЕС в размере 1,1 триллиона евро в качестве гарантии для заимствования 750 млрд евро, из которых 7,7 млрд будут использованы на медицинские расходы до конца 2024 года. Еще 1,7 млрд евро будут выделены на расходы здравоохранения непосредственно из бюджета ЕС до 2027 года.

Еврокомиссия заявила, что целью общего пакета будет обеспечение стратегических поставок лекарств и медицинского оборудования, помощь в разработке и производстве вакцин в Евросоюзе. Была подчеркнута необходимость устранения «уязвимостей», которые возникли во время вспышки COVID-19.

Уточняется, что на сегодняшний день Евросоюз зависит от поставок фармсубстанций и лекарственных средств из других стран, в особенности из Китая и Индии, на 80%. Помимо этого, у Евроблока ограниченные возможности в производстве вакцин, именно поэтому в ближайшее время Брюссель должен предложить «стимулы» для фармацевтической промышленности по переносу производства вакцин и основных лекарственных средств на территорию ЕС.

gmpnews