Novavax покупает Praha Vaccines для производства своей вакцины против коронавируса Американская биотехнологическая компания Novavax, Inc. объявила о приобретении чешской компании Praha Vaccines a.s. (является подразделением Cyrus Poonawalla) за 167 млн долларов. Приобретение включает в себя завод по производству биопрепаратов и другие активы в городе Bohumil (Богумил). Ожидается, что предприятие будет обеспечивать выпуск более 1 миллиарда доз антигена, начиная с 2021 года, необходимо для вакцины-кандидата NVX‑CoV2373, разработанной компанией Novavax для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что компания разрабатывает наночастичковую вакцину, представляющую S-белок SARS-CoV-2 с сапониновым адъювантом, полученную с использованием запатентованной технологии наночастиц. Вакцина включает в себя адъювант Matrix‑M™ для усиления иммунных реакций и стимуляции высоких уровней нейтрализующих антител. Накануне было объявлено о включении первых участников в клиническое испытание фазы I/II. Сегодняшнее приобретение Novavax включает в себя современный завод по производству вакцин и биологических препаратов площадью около 14 000 кв. метров и другие вспомогательные здания, включая связанную с предприятием инфраструктуру. На объекте завершается реконструкция, включая помещения с третьим уровнем биобезопасности (Biosafety Level-3 – BSL-3). В рамках сделки около 150 опытных сотрудников чешской компании присоединились к команде Novavax. Приобретение Praha Vaccines a.s. поддержано соглашением о финансировании Novavax Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), что позволяет Novavax значительно расширить свои производственные мощности. Чтобы к концу 2020 года повысить уровень производства на заводе в Богумиле, Novavax будет работать в сотрудничестве с Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India – SII), также входящим в группу Cyrus Poonawalla.