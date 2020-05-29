«Эркафарм» первой получила разрешение на осуществление онлайн-торговли лекарствами

Согласно опубликованному Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения реестру выданных разрешений на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом, уже выданы разрешения трем аптечным сетям.

Первые три разрешения выданы территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской области. Записи реестра показывают, что это:

Закрытое акционерное общество «Эркафарм»

Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Самсон-Фарма»

Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть 03».

В пресс-службе «Эркафарм» отметили, что аптечные сети, находящиеся под управлением «Эркафарм», уже больше года осуществляют доставку нелекарственного ассортимента. Оформить заказ и получить консультацию фармацевта можно на сайте, в мобильном приложении и по телефону колл-центра, специалисты работают в круглосуточном режиме. Реализована возможность электронной оплаты заказа, включая сервисы apple pay и google pay. Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге разработана система хабов и дарксторов, что позволяет поддерживать необходимые запасы товаров и обеспечивает оперативный сбор и доставку.

Генеральный директор группы компании «ЭРКАФАРМ» Анастасия Карпова дополнила:

МЫ ДЕЛАЕМ СЕРЬЕЗНУЮ СТАВКУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ КОММЕРЦИЮ, В ПЛАНАХ ДОВЕСТИ ДОЛЮ ОНЛАЙН В ТОВАРООБОРОТЕ ДО 15 % В 4 КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА.

gmpnews