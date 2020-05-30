Руководитель FDA принимал участие в продвижении гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Стивен Хан способствовал рекламе противомалярийного препарата Президентом США.

Комиссар FDA Стивен Хан принимал непосредственное участие в продвижении противомалярийного препарата гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции, пишет Endpoints.

Он лично оказывал помощь врачу из штата Нью-Йорк Владимиру Зеленко в подготовке клинического исследования препарата с участием около 950 амбулаторных пациентов. Как следует из СМС-сообщений и переписки по электронной почте, Стивен Хан познакомил Владимира Зеленко с официальными представителями Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) с целью получения необходимого количества таблеток препарата для исследования, что наводит на мысль о политической подоплеке продвижения гидроксихлорохина.

Согласно имеющейся информации руководитель FDA связался с врачом через несколько дней после того, как тот заявил на видео в YouTube, что ранее применял гидроксихлорохин у сотен амбулаторных пациентов и ни один из них не был госпитализирован. Помимо этого, Стивен Хан лично обратился к Дональду Трампу c тем, чтобы он порекомендовал широкое применение препарата в амбулаторных условиях.

Через несколько дней FDA приняло противоречивое решение разрешить применение гидроксихлорохина и хлорохина, но только для лечения госпитализированных пациентов в SARS-CoV-2.

Позднее Стивен Хан предложил Владимиру Зеленко контакты для получения гидроксихлорохина из Стратегического национального запаса медикаментов США.

Побочные действия гидроксихлорохина, в основном со стороны сердечно-сосудистой системы, вызвали настороженность у врачей, поэтому ряд регуляторов рекомендовали прекратить применение препарата.

Тем не менее, пишет Endpoints, информация о прямом поощрении руководителем FDA непонятного клинического исследования с учетом официальной позиции ведомства позволяет поставить вопрос о политическом давлении Белого дома на федеральные органы здравоохранения в целях поддержки заявлений Президента США об эффективности препарата.

Об этом же говорится и в открытом заявлении бывшего главы Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США Рика Брайта, который утверждает, что его увольнение связано с отказом финансирования разработок лекарств, вакцин и технологий для борьбы с COVID-19, не имеющих доказанной эффективности.

Илья Дугин

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