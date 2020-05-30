СК организовал проверку после обнаружения свалки с лекарствами в Сергиевом Посаде

Следственный комитет и прокуратора Московской области проводят проверку после обнаружения в Подмосковье выброшенных лекарств. Среди них были в том числе противовирусные, препараты для лечения ВИЧ и антибиотики.

Следователи организовали доследственную проверку по факту обнаружения в лесу в Сергиевом Посаде (Московская область) свалки дорогостоящих просроченных лекарственных препаратов. Об этом сообщается на сайте подмосковного СК. К тому же проверку проводит прокуратура Подмосковья.

Как сообщил «ФВ» источник, близкий к Росздравнадзору, выброшенные препараты обнаружили на территории СНТ «Птицевод». Среди найденных лекарств были в том числе противовирусный препарат, применяемый в терапии ВИЧ «Тенофовир» компании ЗАО «Биокад», противотуберкулезный антибиотик «Локсидон» (теризидон) АО «Фармасинтез» и противоопухолевый препарат «Бикана» производства ООО «Натива».

Также были обнаружены коробки с препаратами международной фармацевтической компании «КРКА». На них была накладная с адресом дистрибьюторской компании ООО «Профарм» (входит в «Фармасинтез»). В пресс-службе «Фармасинтез» сообщили «ФВ», что компании ничего неизвестно о произошедшем.

У «Нативы» тоже нет информации о найденных препаратах, указали в пресс-службе. «Наша компания серьезно подходит к процессу утилизации строго в соответствии с нормами», — добавили там.

«Судя по имеющимся у нас данным, среди выброшенных препаратов была продукция и других производителей, что говорит о безответственном отношении к лекарствам одного из покупателей», — сообщили в пресс-службе «Биокад», отметив, что именно покупатели (дистрибьюторы, лечебные учреждения) несут ответственность за хранение, распространение и утилизацию препаратов после их передачи от «Биокада». «В данный момент мы разбираемся, кто из покупателей мог утилизировать медикаменты таким способом, и максимально способствуем выяснению ситуации», — добавили в пресс-службе.

В Росздравнадзоре «ФВ» сообщили, что территориальный орган ведомства по Москве и Московской области разбирается в ситуации совместно с правоохранительными органами. «Все комментарии будут по окончании всех совместных мероприятий», — сказали в пресс-службе.

Маргарита Грошева

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