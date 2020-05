Минздраву предложили включить в клинические рекомендации незарегистрированные лекарства СК организовал проверку после обнаружения свалки с лекарствами в Сергиевом Посаде » Минздрав приостановил обращение закупленного в марте лекарства от ВИЧ Минздрав в марте заключил контракт на поставку 850 тыс. упаковок ритонавира российского и индийского производства. Первая поставка должна завершиться до конца мая, но с 30 апреля обращение индийского препарата было приостановлено. Министерство здравоохранения 18 мая приняло решение о приостановке применения антиретровирусного препарата «Ритонавир» производства компании Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (Индия). При этом его должны были поставить в медучреждения в рамках государственной закупки. Согласно данным госзакупки, 28 января министерство объявило аукцион на закупку ритонавира в капсулах или таблетках дозировкой 100 мг. Контракт был подписан 3 марта. Он заключен с ООО «Примафарм», которая должна была поставить два препарата: «Ретвисет» производства АО «Фармасинтез» и «Ритонавир» компании Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Доля каждого препарата составляет половину от всей закупки. Всего Минздрав закупил 25,6 млн таблеток (около 855 тыс. упаковок). При этом первый этап — 50% поставки — должен завершиться не позднее 31 мая, указано в контракте. В «Фармасинтез» в свою очередь сообщили «ФВ», что компания сможет поставить препарат по контракту в полном объеме. Обращение индийского ритонавира было приостановлено с 30 апреля. Соответствующее решение Минздрав принял на основании письма Минпромторга от 28 апреля. «ФВ» направил запрос в Минпромторг с просьбой уточнить, что послужило причиной приостановки применения препарата. «ФВ» также направил запрос производителю Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Юрист Форума людей, живущих с ВИЧ, Александр Ездаков сообщил, что по информации, которую он по запросу получил от ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», «Ритонавир» используется для лечения 1665 ВИЧ-инфицированных пациентов Пермского края. На складе ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» сейчас находится 10,9 тыс. упаковок препарата. Маргарита Грошева

