Минздраву предложили включить в клинические рекомендации незарегистрированные лекарства

Эксперты предлагают включить в клинические рекомендации лекарственные препараты, не зарегистрированные в России. Это даст врачам полную информацию об имеющихся в мире возможностях лекарственной терапии, пишет medvestnik.ru.

Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) направил в Минздрав предложение о включении в клинические рекомендации лекарственных препаратов, не зарегистрированных в России. Об этом сообщил гендиректор центра, заведующий кафедрой экономики, управления и оценки технологий здравоохранения Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Виталий Омельяновский на Международном онлайн-семинаре «Трансляция доказательных медицинских знаний» 29 мая.

По его словам, эксперты исходили из логики, что врачи должны владеть полной информацией обо всех имеющихся в мировой практике лекарственных препаратах с уровнями доказательности и убедительности. Предлагается помечать такие препараты звездочкой, которая будет означать, что данная позиция не зарегистрирована в стране, но может применяться.

Омельяновский при этом выразил сомнение, что предложение будет принято министерством. О появившихся в КР незарегистрированных препаратах узнают пациенты, самостоятельно или по рекомендации доктора, однако их недоступность в стране вызовет нарекания и недовольство со стороны больных, пояснил он причины вероятного отказа.

Эксперт отметил, что в случае принятия предложения потребуется дополнительная работа с пациентами. И подчеркнул актуальность вопроса: мировая практика показывает, что для лечения заболеваний используются все препараты, а не только те, которые зарегистрированы в каждой конкретной стране.

Римма Шевченко

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