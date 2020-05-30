Минпромторг уточнил порядок оплаты кода маркировки лекарственных средств нерезидентами

Минпромторг уточнил порядок оплаты кода маркировки препаратов иностранными юридическими лицами. Участник мониторинга движения лекарственных препаратов вправе сделать это до или после внесения сведений о нанесении кода в систему.
Минпромторг подготовил изменения в типовую форму договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки субъектам обращения лекарственных средств (нерезидентам). Существенные коррективы коснулись раздела IV «Способы оказания услуг. Порядок оплаты и взаиморасчетов». Проект приказа опубликован 29 мая на официальном портале правовой информации для проведения общественного обсуждения.
В приказе Минпромторга России от 04.02.2020 № 338 «Об утверждении типовой формы договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки субъектам обращения лекарственных средств (нерезидентам)» было прописано: оплата услуг по предоставлению кодов маркировки осуществляется посредством перечисления участником авансовых платежей до момента регистрации (внесения) в системе МДЛП сведений об их нанесении. В данном проекте предложена альтернатива. Коды с бессрочным периодом использования можно будет приобрести по предоплате. Если же участник согласен на ограничение в 180 календарных дней на использование кода с момента его получения, то и оплата должна быть осуществлена в этот же промежуток времени.
Соответственно в прежней редакции услуга по предоставлению кода маркировки считалась оказанной в момент регистрации (внесения) в системе МДЛП сведений. В новом документе прописаны две опции: в момент получения участником оплаченного кода маркировки (для тех, кто выбирает предоплату и бессрочное использование кода) и в момент регистрации (внесения) оператором в МДЛП информации — для остальных.
Фото: Игорь Чунусов
Екатерина Погонцева
pharmvestnik