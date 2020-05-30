Медпредставители снова посещают врачей в ожидании ослабления карантина

Коммуникации фармпроизводителей с врачами начинают частично восстанавливаться после фактически полного переведения в дистанционный режим. На неделе с 18 по 24 мая доля личных визитов выросла до 16,9%, причем большая их часть пришлась на регионы. Самый низкий показатель – 2,1% – приходился на середину апреля.

Удаленные каналы коммуникаций продолжают доминировать в общении представителей компаний-производителей с врачами, однако завершившаяся неделя отмечена некоторым ростом доли личных визитов. По данным на 18-24 мая, доля удаленных коммуникаций с врачами составила 82,4% в общей структуре мультиканального продвижения, тогда как месяцем ранее показатель составлял 96,5%.

Наиболее заметное сокращение с начала мая демонстрирует доля коммуникаций по телефону – до 48,9% против 56,5% в конце апреля. Напротив коммуникации с помощью мобильных мессенджеров, Skype и иных приложений для связи по интернету немного укрепили позиции. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Методология

Компания Ipsos представила данные уточненных понедельных измерений в марте, апреле и мае, полученные на выборке из 311 врачей различных специальностей в Москве и других регионах России в марте и 280 – в апреле и мае соответственно. Мониторинг проводился в рамках измерений по первому кварталу 2020 года синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей. Анализ понедельного изменения промоции проведен на основе исходных данных мониторинга без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

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