Еврокомиссия пересмотрела одно из условий сделки между Takeda и Shire

Европейский антимонопольный регулятор удовлетворил просьбу Takeda о том, чтобы не продавать права на препарат. В Еврокомиссии посчитали, что это не нарушит антимонопольное законодательство.

Еврокомиссия разрешила японской фармкомпании Takeda Pharmaceutical Co Ltd («Такеда Фармсьютикал Ко. Эл-ти-ди») не продавать права на экспериментальный препарат для лечения воспалительных заболеваний кишечника SHP647 в рамках сделки по приобретению ирландской Shire («Шайер»), пишет FirstWord Pharma. Препарат разработан ирландской компанией.

Решение Еврокомиссии связано с изменившимися рыночными условиями.

Ранее Еврокомиссия назвала продажу прав на SHP647 в качестве одного из условий одобрения сделки в избежание нарушения антимонопольного законодательства ЕС, поскольку у Takeda есть собственный препарат для лечения этих заболеваний Entyvio и в случае слияния у японской компании появится преимущество на рынке.

Как отметил антимонопольный регулятор ЕС, условие о продаже прав на препарат было пересмотрено по просьбе Takeda.

После всестороннего рассмотрения регулятор пришел к выводу, что рынок препаратов для лечения воспалительных заболеваний кишечника претерпел изменения, в частности появились новые и более безопасные средства.

Помимо этого клинические исследования SHP647 показали негативные результаты, что затрудняет набор новых пациентов.

Все эти факторы отрицательно влияют на дальнейшие перспективы препарата.

На этом основании Еврокомиссия удовлетворила просьбу Takeda, заключив, что продажа прав на SHP647 более не является необходимой в рамках сделки.

Илья Дугин

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