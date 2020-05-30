Каждая вторая упаковка на рынке лекарств в России стоит меньше 100 рублей

Количество обращающихся на розничном фармрынке лекарств стоимостью до 100 рублей за упаковку за последние три года достаточно стабильное: 2,9 млрд в 2017 году, 3,2 млрд в 2018 году и 3,3 млрд руб. в 2019 году.

Как подсчитали совместно AlphaRM и «ФВ», примерно половина лекарств на рынке в натуральном выражении это дешевые препараты. В 2017 г. доля препаратов стоимостью до 100 рублей была почти 46,8%, в 2018 году — 48,7%, в 2019 году — 48,2%.

В общем объеме продаж в стоимостном выражении доля лекарств конечно скромнее. В 2017 году она была 6,1%, 2018 году – 6,7%, в 2019-м – 6,9%. Несмотря на снижение доли в общем объеме, в абсолютных цифрах продажи дешевых лекарств растут: со 105,2 млрд руб. в 2017 году до 119,7 млрд руб. в 2019 году.

В выборку попали все лекарства, которые обращались на рынке по цене меньше 100 руб. Среди них могут быть лекарства, стоимость которых обычно выше этой суммы, но цена была снижена во время госзакупок или в аптеке оставались упаковки из предыдущих поставок с более низкой стоимостью.

Главная проблема производителей недорогих лекарств – на них нельзя поднять цены больше чем на размер инфляции за предыдущий год. Но это касается только препаратов из перечня ЖНВЛП, так как государство регулирует их стоимость.

Можно было бы предположить, что на свободном рынке препараты до 100 руб. должны терять долю из-за постоянно растущих цен. Но дешевых лекарств, у которых цены не регулируются, достаточно много. В 2019 году обращалось более тысячи торговых наименований, аналогичное количество было и в два предыдущих года. Брендов препаратов ЖНВЛП стоимостью до 100 руб. в прошлом году на рынке было примерно 1,5 тыс.

Объем продаж дешевых лекарств из ЖНВЛП также больше – 73,7 млрд руб. в 2019 году, против продаж с нерегулируемыми ценами – 45,9 млрд руб.

TOP10 самых продаваемых МНН в сегменте лекарств до 100 рублей, не входящих в перечень ЖНВЛП, в 2019 году Рейтинг МНН млрд руб. Рейтинг МНН млн упак. 1 Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол 2,29 1 Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол 112,53 2 Ромашки аптечной цветки 1,41 2 Активированный уголь 81,88 3 Нафазолин 1,39 3 Нафазолин 57,29 4 Глицеритан 1,34 4 Метамизол натрия 48,92 5 Активированный уголь 1,34 5 Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат 46,54 6 Метамизол натрия 1,28 6 Валерианы лекарственной корневища с корнями 43,88 7 Левоментола раствор в ментил изовалерате 1,21 7 Аскорбиновая кислота+Декстроза 36,89 8 Валерианы лекарственной корневища с корнями 1,20 8 Глицеритан 35,17 9 Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат 1,03 9 Пустырника трава 33,73 10 Троксерутин 0,86 10 Алтея лекарственного травы экстракт 31,64 Источник: AlphaRM Таблица 1

TOP10 самых продаваемых МНН в сегменте лекарств до 100 рублей, входящих в ЖНВЛП, в 2019 году Рейтинг МНН млрд руб. Рейтинг МНН млн упак. 1 Ксилометазолин 6,03 1 Натрия хлорид 229,19 2 Натрия хлорид 5,94 2 Ксилометазолин 109,96 3 Омепразол 3,42 3 Ацетилсалициловая кислота 103,05 4 Панкреатин 2,84 4 Цефтриаксон 86,02 5 Эналаприл 2,45 5 Омепразол 77,23 6 Бисопролол 2,20 6 Водорода пероксид 69,33 7 Цефтриаксон 2,05 7 Эналаприл 69,19 8 Ибупрофен 1,97 8 Хлоргексидин 66,35 9 Кеторолак 1,52 9 Парацетамол 60,95 10 Индапамид 1,46 10 Панкреатин 52,91 Источник: AlphaRM Таблица 2

Елена Калиновская

pharmvestnik